Реперка Alyona Alyona, яка разом з Jerry Heil представлятиме Україну на цьогорічному конкурсі Євробачення в Мальме, пояснила свій образ для номера на Нацвідборі. Зокрема артистка розповіла, чому вийшла на сцену виконувати пісню Teresa & Maria саме в чорному.
Чому Alyona Alyona обирає одяг чорного кольору
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася, що після виступу у фіналі Нацвідбору отримала чимало повідомлень щодо свого аутфіту. Підписники зірки зауважили, що хотіли б бачити її яскравішою і прибрали б чорний з її образу. Проте виконавиця захистила улюблений колір.
– Я люблю його. В моєму гардеробі дуже багато чорних речей. Я люблю чорні худі, курточки, а також чорне взуття. Це частина мого стилю, – прокоментувала свій вибір артистка.
Alyona Alyona додала, що чорний колір дозволяє їй передати свої емоції та почуття.
– Він в цілому багато чого символізує, і ці речі не обов‘язково негативні, – переконана реп-виконавиця.
Реакція мережі на образ Alyona Alyona
Шанувальники співачки не проти чорного кольору в одязі як такого, але мають власне бачення щодо номера під пісню Teresa & Maria. Своїми думками люди поділилися в коментарях.
- Я – одна з тих, хто писав. Я люблю чорний і одяг мені подобається, але на тому фоні вас було просто не видно. Дві голови з мікрофонами.
- Чорний колір – це класика. Але він мені сумний, особливо зараз… Хотілося б трошки більше світла і добра.
- Chanel, Dior… Чорний – це завжди безпрограшний варіант в одязі. Мені здається, якби Jerry Heil була б у світлому, вийшло б гарне поєднання образів.
- Чорний – то любов! Але не для цієї пісні, хочеться вас побачити новою та іншою, ніж ми звикли, можливо, з розпущеним волоссям та в чомусь яскравому.
- Я не писала, але була засмучена, що ви були в чорному. По-перше, ви злилися із заднім фоном, а по-друге, мені здається, оскільки пісня світла, то й образи мають бути світлими.
Чи дослухається Alyona Alyona до таких зауважень, чи все ж лишиться вірною своєму вибору, дізнаємося, ймовірно, вже під час самого пісенного шоу Євробачення 2024. Півфінали конкурсу відбудуться 7 та 9 травня, фінал — 11 травня.