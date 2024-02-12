Реперка Alyona Alyona, яка разом з Jerry Heil представлятиме Україну на цьогорічному конкурсі Євробачення в Мальме, пояснила свій образ для номера на Нацвідборі. Зокрема артистка розповіла, чому вийшла на сцену виконувати пісню Teresa & Maria саме в чорному.

Чому Alyona Alyona обирає одяг чорного кольору

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася, що після виступу у фіналі Нацвідбору отримала чимало повідомлень щодо свого аутфіту. Підписники зірки зауважили, що хотіли б бачити її яскравішою і прибрали б чорний з її образу. Проте виконавиця захистила улюблений колір.

Глядачі розкритикували образ Alyona Alyona на Нацвідборі: співачка відповіла / 2 зображення

– Я люблю його. В моєму гардеробі дуже багато чорних речей. Я люблю чорні худі, курточки, а також чорне взуття. Це частина мого стилю, – прокоментувала свій вибір артистка.

Alyona Alyona додала, що чорний колір дозволяє їй передати свої емоції та почуття.

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– Він в цілому багато чого символізує, і ці речі не обов‘язково негативні, – переконана реп-виконавиця.

Реакція мережі на образ Alyona Alyona

Шанувальники співачки не проти чорного кольору в одязі як такого, але мають власне бачення щодо номера під пісню Teresa & Maria. Своїми думками люди поділилися в коментарях.

Я – одна з тих, хто писав. Я люблю чорний і одяг мені подобається, але на тому фоні вас було просто не видно. Дві голови з мікрофонами.

Чорний колір – це класика. Але він мені сумний, особливо зараз… Хотілося б трошки більше світла і добра.

Chanel, Dior… Чорний – це завжди безпрограшний варіант в одязі. Мені здається, якби Jerry Heil була б у світлому, вийшло б гарне поєднання образів.

Чорний – то любов! Але не для цієї пісні, хочеться вас побачити новою та іншою, ніж ми звикли, можливо, з розпущеним волоссям та в чомусь яскравому.

Я не писала, але була засмучена, що ви були в чорному. По-перше, ви злилися із заднім фоном, а по-друге, мені здається, оскільки пісня світла, то й образи мають бути світлими.

Чи дослухається Alyona Alyona до таких зауважень, чи все ж лишиться вірною своєму вибору, дізнаємося, ймовірно, вже під час самого пісенного шоу Євробачення 2024. Півфінали конкурсу відбудуться 7 та 9 травня, фінал — 11 травня.