Рэпер Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil будет представлять Украину на нынешнем конкурсе Евровидения в Мальме, объяснила свой образ для номера на Нацотборе. В частности артистка рассказала, почему вышла на сцену исполнять песню Teresa & Maria именно в черном.

Почему Alyona Alyona выбирает одежду черного цвета

На своей странице в Instagram певица поделилась, что после выступления в финале Нацотбора получила немало сообщений относительно своего аутфита. Подписчики звезды отметили, что хотели бы видеть ее ярче и убрали бы черный из ее образа. Однако исполнительница защитила любимый цвет.

Зрители раскритиковали образ Alyona Alyona на Нацотборе: певица ответила / 2 изображения

— Я люблю его. В моем гардеробе очень много черных вещей. Я люблю черные худи, курточки, а также черную обувь. Это часть моего стиля, — прокомментировала свой выбор артистка.

Alyona Alyona добавила, что черный цвет позволяет ей передать свои эмоции и чувства.

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— Он в целом многое символизирует, и эти вещи не обязательно негативные, — убеждена рэп-исполнительница.

Реакция сети на образ Alyona Alyona

Поклонники певицы не против черного цвета в одежде как такового, но имеют собственное видение относительно номера под песню Teresa & Maria. Своими мыслями люди поделились в комментариях.

Я — одна из тех, кто писал. Я люблю черный и одежда мне нравится, но на том фоне вас было просто не видно. Две головы с микрофонами.

Черный цвет — это классика. Но он мне грустный, особенно сейчас… Хотелось бы немножко больше света и добра.

Chanel, Dior… Черный — это всегда беспроигрышный вариант в одежде. Мне кажется, если бы Jerry Heil была в светлом, получилось бы хорошее сочетание образов.

Черный — это любовь! Но не для этой песни, хочется вас увидеть новой и другой, чем мы привыкли, возможно, с распущенными волосами и в чем-то ярком.

Я не писала, но была расстроена, что вы были в черном. Во-первых, вы слились с задним фоном, а во-вторых, мне кажется, поскольку песня светлая, то и образы должны быть светлыми.

Прислушается ли Alyona Alyona к таким замечаниям, или все же останется верной своему выбору, узнаем, вероятно, уже во время самого песенного шоу Евровидение 2024. Полуфиналы конкурса состоятся 7 и 9 мая, финал — 11 мая.