Співачка Джамала дала поради Alyona Alyona і Jerry Heil, які представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 у шведському місті Мальме.

Що Джамала порадила переможцям Нацвідбору на Євробачення 2024

Артистка наголосила, що представницям України потрібно готуватися співати наживо та працювати над вокалом.

– На сцені ти залишаєшся сам на сам зі своїми емоціями, голосом. Тому я б порадила готуватися саме вокально, можливо, додати більше бек-вокалів, тому що на сцені можна шість людей, а за сценою – скільки хочеш. Хочеться, щоб приспів дійсно був на кшталт маніфесту, тому хочеться там більше голосів і більше сили голосу. Додати саме такі моменти, щоб пісня справді звучала потужно, – сказала Джамала.

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Також співачка згадала свою перемогу на Євробаченні у 2016 році. Спершу її пісня 1944 була на 25-му місці у рейтингу букмекерів, а після першої репетиції піднялася на третю сходинку. За словами Джамали, це ще раз доводить, що на конкурсі все вирішує живе виконання.

Артистка вважає, що зараз, як ніколи, важливо, щоб Україна звучала на такому величезному майданчику, як Євробачення.

– Нам не можна зверхньо ставитися до цього конкурсу. Навіть у важкі часи ми не можемо відмовлятися, бо ми зникаємо з радару. Ми не можемо собі дозволити зникати, тому ми маємо співати, говорити, їздити, збирати і так далі, – наголосила Джамала в інтерв’ю ведучому ICTV Вадиму Карп’яку.

Нагадаємо, що Alyona Alyona і Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею Teresa & Maria. У фіналі Нацвідбору дует отримав 21 бал (11 балів від глядачів та 10 від суддів).

Євробачення 2024 відбудеться в місті Мальме (Швеція). Півфінали заплановані на 7 і 9 травня, гранд-фінал пройде 11 травня.