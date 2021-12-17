Прикордонники не впустили в Україну та заборонили в’їзд на три роки російському музиканту. За даними ЗМІ, йдеться про гітариста гурту 312 Олександра Ільчука.

Заборона в’їзду пов’язана з порушенням порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму, а також неодноразовим відвідуванням фестивалів на півострові.

На запитання, коли востаннє був у Криму, чоловік не зміг дати чіткої відповіді та плутався у своїх свідченнях, починаючи з 2001 року до 2014.

В Україну російський музикант приїхав із метою взяти участь у творчому проекті.

– Ну все, залишилися без гарної музики, – сказав Ільчук наприкінці бесіди з прикордонниками.

Раніше в’їзд в Україну заборонили російській співачці Mary Gu (справжнє ім’я – Марія Гусарова) на три роки. Причина аналогічна – незаконне відвідування Кримського півострова.

Mary Gu мала виступити у столичному концертному залі 10 грудня, проте вже в час, коли виступ мав розпочатися, повідомили, що його не буде. Сама Марія не назвала причини заборони, а лише сказала, що їй шкода, що політика сильніша за музику.

Також вона закликала шанувальників не втрачати надію та пообіцяла, що скоро повернеться.