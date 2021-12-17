Пограничники не впустили в Украину и запретили въезд на три года русскому музыканту. По данным СМИ, речь идет о гитаристе группы 312 Александре Ильчуке.

Запрет въезда связан с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма, а также неоднократным посещением фестивалей на полуострове.

На вопрос, когда в последний раз был в Крыму, мужчина не смог дать внятного ответа и путался в своих показаниях, начиная с 2001 года и заканчивая 2014.

В Украину российский музыкант приехал с целью взять участие в творческом проекте.

— Ну все, остались без хорошей музыки, — сказал Ильчук в конце беседы с пограничниками.

Ранее въезд в Украину запретили российской певице Mary Gu (настоящее имя – Мария Гусарова) на три года. Причина аналогичная — незаконное посещение Крымского полуострова.

Mary Gu должна была выступить в столичном концертном зале 10 декабря, однако уже во время, когда выступление должно было начаться, сообщили, что его не будет. Сама Мария не назвала причины запрета, а лишь сказала, что ей жаль, что политика сильнее музыки.

Также она призвала поклонников не терять надежду и пообещала, что скоро вернется.