Уже 27 октября на большие экраны выйдет семейный мюзикл Мой домашний крокодил. Это увлекательная история по мотивам одноименного рассказа о крокодиле по имени Лил.

Одну из ключевых ролей дублировала телеведущая ICTV Юлия Зорий. Ее героиня миссис Примм – удивительная мама и жена, а еще талантливый шеф-повар и настоящая звезда кулинарии. Она даже не подозревает, какие изменения ждут ее семью благодаря знакомству с поющим соседом – крокодилом Лилом.

Свою первую большую роль в дубляже Юлия Зорий приняла с большим энтузиазмом. Телеведущая давно мечтала попробовать дублировать фильмы и даже закончила специальные курсы.

Сейчас смотрят

– После того, как прошла кастинг, невероятно волновалась, утвердят ли меня на роль. Поэтому когда получила утвердительный ответ, невероятно радовалась. Для меня дубляж – это возможность попробовать себя в новом амплуа, бросить себе вызов и сделать что-нибудь другое, чем до сих пор. А еще это так круто, когда перевоплощаешься в своего героя и будто проживаешь маленькую жизнь вместе с ним.

Героиня мюзикла Мой домашний крокодил заговорит голосом Юлии Зорий / 2 images

Телеведущая признается – во время дубляжа пыталась передать характер и темперамент миссис Примм, которая очень ей импонирует – своим отношением к мужу и сыну, а также умением совмещать семью и дело жизни.

– Мой домашний крокодил – это невероятно теплая семейная история, которую я обязательно советую посмотреть всей семьей. Особенно сейчас, в такие непростые времена, и хотя бы на пару часов погрузиться в яркий мир кино, – советует Юлия.

К команде украинского дубляжа этого увлекательного приключения также присоединился лидер группы Антитела Тарас Тополя. Именно его голосом будет петь крокодил Лил в кинотеатрах Украины.