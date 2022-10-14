Олена Фроляк провела екскурсію музеєм для родини військового

Олена Фроляк провела персональну екскурсію музеєм становлення української нації для родини військового. Зустріч відбулася в рамках благодійного проєкту до 30-річчя телеканалу ICTV задля збору коштів на розмінування українських територій.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Олександр вирушив у тероборону. Згодом відправився на Схід, де отримав бойове поранення. Зараз у чоловіка поступово заживає нога і він уже може самостійно ходити. Разом із дружиною Кариною він зустрівся з телеведучою у Музеї становлення української нації.

– Дуже приємна молода родина – з правильними цінностями, патріоти, відкриті, налаштовані лише на перемогу, люблять свою країну, мають маленький власний бізнес і розуміють, як важливо, щоб працювала економіка, – поділилася враженнями від зустрічі Олена Фроляк.

Через поранення Олександр не може повернутися на фронт, та все одно робить все можливе задля перемоги країни. Коли почув у марафоні Єдиних новин про благодійний збір коштів, одразу вирішив задонатити. Серед запропонованих призів обрав зустріч із телеведучою ICTV та не сподівався, що стане переможцем.

Зараз дивляться

– Не очікував, що виграю, та й не відстежував ніяких результатів. Коли написали мені, це для мене стало несподіванкою. Олена розумна і приємна людина. Спілкуючись з нею, зрозумів, що вона обізнана у своїй сфері та неймовірна патріотка, яка приносить багато користі на інформаційному фронті, – розповів Олександр після екскурсії.

Сама ж ведуча закликала українців не нехтувати походами до музеїв. Зірка любить відвідувати експозиції та бачить у цьому гарну перспективу для збереження української культури і нашої неминучої перемоги.