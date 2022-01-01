Герцог і герцогиня Кембриджські привітали своїх підписників із 2022-роком.

Королівське подружжя опублікувало на своїй сторінці в Instagram спільний офіційний знімок.

– Вітаємо всіх із Новим роком!- йдеться у дописі.

На світлині Кейт Міддлтон одягнута у вишукану сукню золотого кольору від Jenny Packham.

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Автором світлини є лондонський фотограф Алекс Брамалл (Alex Bramall). Він сфотографував подружжя в автомобілі у день прем’єрного показу фільму про Джеймса Бонда Не час помирати.

Раніше повідомлялося, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон виступила на різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві. Вона акомпанувала на фортепіано британському співаку та автору пісень Тому Вокеру.