Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили своих подписчиков с 2022 годом.
Королевские супруги опубликовали на своей странице в Instagram совместный официальный снимок.
– Поздравляем всех с Новым годом! – говорится в сообщении.
На фотографии Кейт Миддлтон одета в изысканное платье золотого цвета от Jenny Packham.
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Автором фотографии является лондонский фотограф Алекс Брамалл (Alex Bramall). Он сфотографировал супругов в автомобиле в день премьерного показа фильма о Джеймсе Бонде. Не время умирать.
Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выступила на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве. Она аккомпанировала на фортепиано британскому певцу и автору песен Тому Уокеру