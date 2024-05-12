Співачка Fiinka прокоментувала свою відсутність у складі національного журі, що оцінювало учасників Євробачення 2024. Суддів обирали самі українці шляхом голосування в Дії, і виконавиця виявилася серед тих, за кого користувачі віддали найбільше голосів.

Чому Fiinka не потрапила до складу журі на Євробачення 2024

Артистка наголосила, що не відмовлялася від участі в журі від України. Вона заявила, що її поставили перед фактом.

Fiinka навела відповідь від Суспільного мовлення, згідно з якою, зміни у склад суддівської колегії довелося внести через вимоги Європейської мовної спілки.

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– Подана на розгляд пʼятірка кандидатів, отримана за результатами опитування, не відповідала вимогам про гендерний баланс і не була затверджена організаторами конкурсу, – процитувала пояснення співачка.

Тому замість Fiinka, що набрала трохи більш ніж 21,9 тис. голосів, до складу журі додали музичного оглядача Макса Нагорняка, за якого проголосували понад 21,5 тис. користувачів.

– Не знаю, хто конкретно тлумачив гендерний баланс від України. Але в нас вийшло так: гендерний баланс – це віддати свою перемогу на користь чоловіка, – резюмувала артистка.

Хто увійшов до складу журі на Євробачення 2024 від України

Конкурсантів оцінювали співачка Олена Тополя (Alyosha), що сама представляла нашу країну на пісенному шоу у 2010 році, продюсерка Ірина Горова, хореографиня Олена Коляденко, музичний оглядач Макс Нагорняк і хореограф Костянтин Томільченко.

Оголошувала бали від України у прямому ефірі співачка Джамала. Найвищу оцінку – 12 балів – журі віддало Nemo зі Швейцарії, десятка дісталася Bambie Thug з Ірландії, а вісімка – шведському конкурсанту.

Фото: Fiinka