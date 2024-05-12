Певица Fiinka прокомментировала свое отсутствие в составе национального жюри, которое оценивало участников Евровидения 2024. Судей выбирали сами украинцы путем голосования в Дії, и исполнительница оказалась среди тех, за кого пользователи отдали больше всего голосов.

Почему Fiinka не попала в состав жюри на Евровидение 2024

Артистка подчеркнула, что не отказывалась от участия в жюри от Украины. Она заявила, что ее поставили перед фактом.

Fiinka привела ответ от Общественного вещания, согласно которому изменения в состав судейской коллегии пришлось внести из-за требований Европейского вещательного союза.

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— Представленная на рассмотрение пятерка кандидатов, полученная по результатам опроса не соответствовала требованиям о гендерном балансе и не была утверждена организаторами конкурса, — процитировала объяснение певица.

Поэтому вместо Fiinka, набравшей чуть больше 21,9 тыс. голосов, в состав жюри ввели музыкального обозревателя Макса Нагорняка, за которого проголосовали более 21,5 тыс. пользователей.

— Не знаю, кто конкретно толковал гендерный баланс от Украины. Но у нас получилось так: гендерный баланс — это отдать свою победу в пользу мужчины, — резюмировала артистка.

Кто вошел в состав жюри на Евровидение 2024 от Украины

Конкурсантов оценивали певица Елена Тополя (Alyosha), которая сама нашу страну на песенном шоу в 2010 году, продюсер Ирина Горовая, хореограф Елена Коляденко, музыкальный обозреватель Нагорняк и хореограф Константин Томильченко.

Объявляла баллы от Украины в прямом эфире певица Джамала. Самую высокую оценку — 12 баллов — жюри отдало Nemo из Швейцарии, десятка досталась Bambie Thug из Ирландии, а восьмерка — шведскому.

Фото: Fiinka