9 лютого у світі відзначають День стоматолога. Це люди, яких бояться, але без них не можуть, бо витерпіти зубний біль здатні лише супергерої (але це не точно).

Останні місяці ведуча Ранку у великому місті Юлія Зорій особливо близько спілкувалася зі стоматологами, бо наважилася на носіння брекетів. У коментарі Фактам ICTV вона поділилася власним досвідом, а також розповіла, як обрати собі лікаря.

– Я з тих людей, які бояться стоматологів з дитинства. Завжди до останнього мовчала, якщо боліли зуби. Але дорослою привчила себе ходити до стоматолога щонайменше двічі на півроку для профілактики. Тоді зуби не запускаються, карієс швидко лікується і не розповсюджується, – зазначила ведуча.

Насправді не дивно, адже ще навіть на старті 2000-х стоматологічне крісло було на вигляд, як місце для середньовічних тортур. Проте нині науковці роблять все, аби відвідини стоматолога не викликали переляку. Наші колеги з Фактів. Здоров’я раніше детально розповідали про тренди у стоматології.

Юлія Зорій заявила, що для неї важливо довіряти професіоналізму лікаря.

– Тому, обравши один раз, я стаю постійним клієнтом на десятки років. Наприклад, до свого зубного лікаря я їжджу аж в Чернівці. Бо мене дуже влаштовує підхід до лікування, діагностика, і звичайно, якість, – розповіла Юлія.

Вона додала, що обирала стоматолога дуже ретельно: слухала рекомендації, відгуки, і тільки потім зважилася на першу консультацію.

– Кожен вибирає сам для себе найкращого лікаря. Тут кожному своє. Головний критерій, окрім професіоналізму, це вміння позитивно налаштувати людину, підбадьорити, доступно все пояснити, щоб вона не боялася приходити, щоб довіряла плану роботи лікаря, і звичайно, щоб її влаштовувала ціна, – зазначила Зорій.

Крім того, телеведуча розповіла про свій досвід з брекетами. За її словами, на цей крок вона доволі довго налаштовувалася.

– Обирала клініку, лікаря за рекомендацією знайомих, які там проходили цю процедуру. Мені пощастило носити їх трохи понад рік. Прикус виправили, кривизну прибрали – я результатом задоволена. Як воно буде далі – не знаю, але сподіваюся, ефект таким і залишиться, бо дотримуюсь усіх рекомендацій, – зазначила Юлія.

Зорій наголосила, що це задоволення – не з дешевих та займає багато часу. Проте, за словами телеведучої, вона хотіла максимально зберегти свої зуби.

– Брекет-система мені обійшлась десь в 50 тис. грн, і раз на місяць на планові маніпуляції з ними я витрачала не менше 1,5-2 тис. грн за візит, – поділилася ведуча Ранку у великому місті.

Вона додала, що це не боляче, проте бувають певні незручності.

– Іноді вони натирали щоки, й утворювалися рани на слизовій, а це біль пекельний. А ще у мене були мікроімпланти для брекетів, один із яких зачепив гайморову пазуху, і почався складний гайморит, який довелося оперувати під загальним наркозом на стаціонарі в лікарні. Одним словом, гарні рівні зуби дісталися мені складно, але зусилля були недаремними, – підсумувала Юлія Зорій.