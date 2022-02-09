9 февраля в мире отмечают День стоматолога. Это люди, которых боятся, но без них не могут, потому что вытерпеть зубную боль способны только супергерои (но это не точно).

Последние месяцы ведущая Утра в большом городе Юлия Зорий особенно близко общалась со стоматологами, потому что решилась на ношение брекетов. В комментарии Фактам ICTV она поделилась своим опытом, а также рассказала, как выбрать врача.

— Я из тех людей, которые боятся стоматологов с детства. Всегда до последнего молчала, если болели зубы. Но взрослой приучила себя ходить к стоматологу не менее двух раз в полгода для профилактики. Тогда зубы не запускаются, кариес быстро лечится и не распространяется, – отметила ведущая.

На самом деле неудивительно, ведь еще даже на старте 2000-х стоматологическое кресло выглядело, как место для средневековой пытки. Однако сейчас ученые делают все, чтобы посещение стоматолога не вызвало боязни. Наши коллеги с Фактов. Здоровье ранее подробно рассказывали о трендах в стоматологии.

Юлия Зорий заявила, что для нее важно доверять профессионализму врача.

— Поэтому, выбрав один раз, я становлюсь постоянным клиентом на десятки лет. Например, к своему зубному врачу я езжу в Черновцы. Потому что меня очень устраивает подход к лечению, диагностике, и конечно, качеству, — рассказала Юлия.

Она добавила, что выбирала стоматолога очень тщательно: слушала рекомендации, отзывы, а только потом решилась на первую консультацию.

— Каждый выбирает сам себе лучшего доктора. Здесь каждому свое. Главный критерий, кроме профессионализма, это умение положительно настроить человека, подбодрить, доступно все объяснить, чтобы он не боялся приходить, чтобы доверял плану работы врача, и конечно, чтобы его устраивала цена, — отметила Зорий.

Кроме того, телеведущая рассказала о своем опыте с брекетами. По ее словам, на этот шаг она достаточно долго настраивалась.

— Выбирала клинику и врача по рекомендации знакомых, проходивших там процедуру. Мне посчастливилось носить их чуть больше года. Прикус исправили, кривизну убрали – я результатом довольна. Как оно будет дальше – не знаю, но надеюсь, эффект таким и останется, потому что соблюдаю все рекомендации, – отметила Юлия.

Зорий подчеркнула, что это удовольствие не из дешевых и занимает много времени. Однако, по словам телеведущей, она хотела максимально сохранить свои зубы.

— Брекет-система мне обошлась где-то в 50 тыс. грн, и раз в месяц на плановые манипуляции с ними я тратила не менее 1,5-2 тыс. грн за визит, – поделилась ведущая Утра в большом городе.

Она добавила, что это не больно, но случаются определенные неудобства.

— Иногда они натирали щеки и образовывались раны на слизистой, а это боль адская. А еще у меня были микроимпланты для брекетов, один из которых задел гайморову пазуху, и начался сложный гайморит. Его пришлось оперировать под общим наркозом на стационаре в больнице. Одним словом, хорошие ровные зубы дались мне сложно, но усилия были не зря, — подытожила Юлия Зорий.