Украинская певица Jerry Heil и группа Kalush презентовали совместный лирический трек Хвилі.

В основе композиции лежит история о “родственных душах, которые потеряли друг друга в рутине”. Клип снимали на Киевском море.

— Помню, как писал прошлой зимой в горах свой текст, шел сам поздно вечером, глядя на красивые пейзажи и начал куплет со слов: “А мама говорит, поздно гулять будет холодно”. А следующей осенью пришлось на съемках клипа плавать в Киевском холодном море. Мысли материальны, — прокомментировала клип группа Kalush.

Режиссером видео стал Сергей Чеботаренко, который недавно получил две награды на американском фестивале Flathead Lake International Cinemafest (FLIC) за спортивную драму Пульс.

В комментариях поклонники выразили восторг от новой работы артистов.

Раньше и не мог подумать, что у нас будет так много украинской музыки.

Песня на высоте. Прекрасно все — и музыка, и речитатив, и пение, и текст, и атмосфера. Слушал бы не только за украинский язык, а в первую очередь, за превосходное звучание.

Ваша музыка выходит на новый уровень!

Гармонично, мелодично, с настроением. Очень нравится!

Ух, шикарно, так чувственно и динамично. Давайте еще!

Очень хорошая работа. И саунд, и слова, и видео. Вы большие молодцы!

Работа замечательная, отдельное спасибо за оригинальность, — пишут в комментариях.

Недавно Jerry Heil заинтриговала поклонников новым видео со съемок. Звезда опубликовала ролик с ведущим романтического реалити Холостячка Григорием Решетник.

На видео он стучит в дверь дома, пока Jerry Heil стоит на балконе на втором этаже. Фанаты предположили, что певица может стать участницей третьего сезона Холостячки.