Украинская певица Jerry Heil и группа Kalush презентовали совместный лирический трек Хвилі.
В основе композиции лежит история о “родственных душах, которые потеряли друг друга в рутине”. Клип снимали на Киевском море.
— Помню, как писал прошлой зимой в горах свой текст, шел сам поздно вечером, глядя на красивые пейзажи и начал куплет со слов: “А мама говорит, поздно гулять будет холодно”. А следующей осенью пришлось на съемках клипа плавать в Киевском холодном море. Мысли материальны, — прокомментировала клип группа Kalush.
Режиссером видео стал Сергей Чеботаренко, который недавно получил две награды на американском фестивале Flathead Lake International Cinemafest (FLIC) за спортивную драму Пульс.
В комментариях поклонники выразили восторг от новой работы артистов.
- Раньше и не мог подумать, что у нас будет так много украинской музыки.
- Песня на высоте. Прекрасно все — и музыка, и речитатив, и пение, и текст, и атмосфера. Слушал бы не только за украинский язык, а в первую очередь, за превосходное звучание.
- Ваша музыка выходит на новый уровень!
- Гармонично, мелодично, с настроением. Очень нравится!
- Ух, шикарно, так чувственно и динамично. Давайте еще!
- Очень хорошая работа. И саунд, и слова, и видео. Вы большие молодцы!
- Работа замечательная, отдельное спасибо за оригинальность, — пишут в комментариях.
Недавно Jerry Heil заинтриговала поклонников новым видео со съемок. Звезда опубликовала ролик с ведущим романтического реалити Холостячка Григорием Решетник.
На видео он стучит в дверь дома, пока Jerry Heil стоит на балконе на втором этаже. Фанаты предположили, что певица может стать участницей третьего сезона Холостячки.