Мовознавиця й екснардепка Ірина Фаріон розкритикувала представниць України на Євробаченні 2024 – Jerry Heil та Alyona Alyona.

Що Фаріон думає про Jerry Heil та Alyona Alyona

Мовознавиця заявила, що не стежить за Євробаченням, тому що “попса – не її музика”. Однак Фаріон обурюють творчі псевдоніми співачок, які поїдуть на конкурс від України.

– Я категорично не сприймаю тих двох, яких відправили на Евробачення. Я не цікавлюся тим конкурсом, але коли мені лізе в стрічку мого Facebook якась дивна ідентифікація – alyona alyona. А друга якась взагалі, я не знаю, що це за назва. Що з ними є? Вони гібриди? Вони звідки? Альона приїхала з Саратова? Вона з Тули приїхала? Вона з Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Та це ідентифікатор, власне ім’я – це ідентифікатор. А та звідки приїхала? З Великої Британії? З США? Та це ганебисько на цілий світ! – сказала вона.

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Також Фаріон не подобається, що конкурсна пісня артисток Teresa & Maria написана двома мовами – українською та англійською.

– Для того, щоб знайти спосіб показати культуру України, то вони співають то українською, то англійською. Що це за гібридизм? Це ви хочете, щоб я дослухалася до протилежної думки, хай вона собі існує. Але існує і моя думка! Мені, до речі, через це знесли Facebook. То це називається демократія? – сказала Фаріон.

Ведуча зауважила, що, можливо, сторінку Фаріон у Facebook заблокували через те, що там вона образила співачок. Однак мовознавиця заявила, що нікого не ображала, а лише “називала правду”.

Джерело: Цікаві люди з Iryna Hers