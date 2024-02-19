Языковед и экс-нардеп Ирина Фарион раскритиковала представительниц Украины на Евровидении 2024 — Jerry Heil и Alyona Alyona.

Что Фарион думает о Jerry Heil и Alyona Alyona

Языковед заявила, что не следит за Евровидением, потому что “попса — не ее музыка”. Однако Фарион возмущают творческие псевдонимы певиц, которые поедут на конкурс от Украины.

— Я категорически не воспринимаю тех двух, которых отправили на Евровидение. Я не интересуюсь тем конкурсом, но когда мне лезет в ленту моего Facebook какая-то странная идентификация — alyona alyona. А вторая какая-то вообще, я не знаю, что это за название. Что с ними есть? Они гибриды? Они откуда? Алена приехала из Саратова? Она из Тулы приехала? Она из Петербурга, из Москвы, если она Алена? Да это идентификатор, собственное имя — это идентификатор. А та откуда приехала? Из Великобритании? Из США? Да это позор на весь мир! — сказала она.

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Также Фарион не нравится, что конкурсная песня артисток Teresa & Maria написана на двух языках — украинском и английском.

— Для того, чтобы найти способ показать культуру Украины, то они поют то на украинском, то на английском. Что это за гибридизм? Это вы хотите, чтобы я прислушивалась к противоположному мнению, пусть оно себе существует. Но существует и мое мнение! Мне, кстати, из-за этого снесли Facebook. Так это называется демократия? — сказала Фарион.

Ведущая отметила, что, возможно, страницу Фарион в Facebook заблокировали из-за того, что там она оскорбила певиц. Однако языковед заявила, что никого не оскорбляла, а лишь “называла правду”.

Источник: Цікаві люди з Iryna Hers