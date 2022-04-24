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Галкин раскритиковал власти России на Пасху: Молитесь в Иерусалиме и посылаете ракеты

24 апреля 2022, 14:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Максим Галкін

Российский ведущий Максим Галкин раскритиковал действия властей РФ и выразил соболезнования семьям погибших во вчерашнем авиаударе по Одессе. 

Видеообращением он поделился в Instagram со своими поклонниками, и сразу заявил, что отключает возможность комментирования.

— В канун Пасхи, крылатые российские ракеты летят в жилой дом Одессы и убивают трехмесячного ребенке. Вы одновременно молитесь с Патриархом в Иерусалиме и посылаете ракеты. Я уже слышал отговорку, что это украинские ПВО подбили аппарат, и он попал в жилой дом. По вашей логике, если ПВО Украины работать не будет, то все будет хорошо? — задается вопросом Галкин.

Ведущий добавил, что Россия виновата в огромном количестве ужасных вещей, которые происходят в Украине, а также напомнил миру о зверствах на окрестностях Киева.

— Зверства в Буче — это не мы, малайзийский Boeing — это не мы, Мариуполь сравнял и землей — это не мы, ракета летит в Одессу — это мы, но не совсем. Все — не мы. А что же тогда делаем мы? — пытается донести правду подписчикам Максим.

Он также выразил соболезнование семьям погибших в Одессе, которые случились из-за авиаудара со стороны России.

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Теги
Війна в Україні, Максим Галкін
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