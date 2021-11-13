У четвертому випуску шоу Україна має талант виступила діджейка на лазерній арфі NovaЯ. 37-річна Ольга – єдина у світі оперна діва, яка грає на музичному інструменті майбутнього.

Своїм виступом на Україна має талант Ользі вдалося викликати захват суддів і отримати чотири Так.

Ольга має рідкісний талант – професійно співає трьома різними манерами: естрадною, оперною і етнічною. Вона першою з українських співачок почала створювати костюми, що світяться, і виступати в них.

У грудні 2019 року Ольга була удостоєна нагороди Жінка III тисячоліття за внесок у розвиток сучасної музики та мистецтва.

У свій час лазерну арфу Олі подарував чоловік Ігор, але дівчина чомусь боялася навіть підходити до незвичайного музичного інструменту. За рік Ігор запропонував дружині влаштувати фотосесію з арфою. Тоді Оля і зрозуміла, що нема чого боятися цю “дивину”. І вже чотири роки грає на лазерній арфі.

Усі знають її голос по саундтреках до відомих програм Світське Життя та HD Fashion TV, але в обличчя артистку раніше ніхто не знав.