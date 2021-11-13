В четвертом выпуске шоу Україна має талант выступила диджейка на лазерной арфе NovaЯ. 37-летняя Ольга — единственная в мире оперная дива, которая играет на музыкальном инструменте будущего.

Своим выступлением на Україна має талант Ольге удалось вызвать восторг судей и получить четыре Да.

Ольга имеет редкий талант – профессионально поет тремя разными манерами: эстрадной, оперной и этнической. Она первой из украинских певиц начала создавать светящиеся костюмы и выступать в них.

В декабре 2019 года Ольга была удостоена награды Женщина III тысячелетия за вклад в развитие современной музыки и искусства.

В свое время лазерную арфу Оле подарил мужчина Игорь, но девушка почему-то боялась даже подходить к необычному музыкальному инструменту. Через год Игорь предложил жене устроить фотосессию с арфой. Тогда Оля и поняла, что нечего бояться эту “диковинку”. И уже четыре года играет на лазерной арфе.

Все знают ее голос по саундтрекам к известным программам Светская Жизнь и HD Fashion TV, но в лицо артистку раньше никто не знал.