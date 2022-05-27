26 травня помер один із засновників і клавішник британського гурту Depeche Mode Енді Флетчер. Музикантові було 60 років. Причина смерті невідома.

Що відомо про життя Енді Флетчера та коротка біографія – в матеріалі.

Флетчер народився 8 липня 1961 року в Ноттінгемі (Велика Британія). У шкільні роки він захоплювався футболом. Також тоді почав виявляти інтерес і до музики.

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Свій перший гурт Енді зібрав у 1970 році. Організував колектив No Romance in China він разом із шкільним другом. На той час Флетчер грав на бас-гітарі.

У 1980 році Енді познайомився з композитором Мартіном Гором. Згодом до них приєднався Девід Гаан і відтоді вони стали називатися Depeche Mode.

У 2002 році Енді вирішив відкрити свій лейбл, який отримав назву Toast Hawaii.

Загалом гурт Depeche Mode випустив 14 студійних альбомів. Останній – Spirit вийшов у 2017 році.

У 2020 році Енді Флетчера включили в Зал слави рок-н-ролу як учасника Depeche Mode.

Варто зазначити, що Флетчер також гастролював як діджей.

Відомо, що Енді також мав свій ресторан, оскільки він захоплювався кулінарією.

Сімейний стан Флетчера – дружина Грейн, донька Меган та син Джозеф.