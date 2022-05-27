26 мая умер один из основателей и клавишник британской группы Depeche Mode Энди Флетчер. Музыканту было 60 лет. Причина смерти неизвестна.

Что известно о жизни Энди Флетчера и краткая биография — в материале.

Флетчер родился 8 июля 1961 года в Ноттингеме (Великобритания). В школьные годы он увлекался футболом. Также тогда же начал проявлять интерес и к музыке.

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Свою первую группу Энди собрал в 1970 году. Организовал коллектив No Romance in China он вместе со школьным другом. В то время Флетчер играл на бас-гитаре.

В 1980 году Энди познакомился с композитором Мартином Гором. Тогда вместе с ним и со школьным другом Флетчер создал коллектив Composition of Sound. Позже к ним присоединился Дэвид Гаан и с тех пор они стали называться Depeche Mode.

В 2002 году Энди решил открыть свой лейбл, который получил название Toast Hawaii.

Всего группа Depeche Mode выпустила 14 студийных альбомов. Последний — Spirit вышел в 2017 году.

В 2020 году Энди Флетчера включили в Зал славы рок-н-ролла как участника Depeche Mode.

Стоит отметить, что Флетчер также гастролировал как диджей.

Известно, что у Энди также был свой ресторан, поскольку он увлекался кулинарией.

Семейное положение Флетчера — супруга Грэйн, дочь Меган и сын Джозеф.

