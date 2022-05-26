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Персони

Зірка Славних хлопців та GTA: актор Рей Ліотта помер уві сні

26 Травня 2022, 19:43
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Рэй Лиотта

На 68 році свого життя помер відомий американський актор та продюсер Рей Ліотта. Повідомляється, що він пішов із життя уві сні в Домініканській республіці, де проходили знімання фільму Небезпечні води за його участю. Про причини смерті не повідомляється.

Рей Ліотта народився 1954 року в Нью-Джерсі. Свою кар’єру актора розпочав у 1978 році зі знімання у серіалі Інший світ. Проте він запам’ятався світові завдяки зніманням у культових фільмах – Славні хлопці, Кокаїн, Ганнібал, Ідентифікація, Револьвер, Козирні тузи, Реальні кабани.

Він також завоював світове визнання завдяки участі в озвученні Томмі Версетті із легендарної гри GTA: Vice City, яка досі користується популярністю серед фанатів. За свою роботу у 2002 році він отримав нагороду G-Phoria у категорії Найкраще озвучування персонажа чоловічої статі.

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За свій талант актора він був номінований на престижні премії – Золотий глобус, MTV Movie Awards, Премію Гільдії кіноакторів США, а також американську кінопремію Незалежний дух.

З 1997 по 2004 рік Ліотта був одружений з актрисою Мішель Грейс, від якої в нього залишилася донька Карсен Ліотта. На момент смерті він був заручений із Джейсі Ніттоло.

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Джерело
Deadline
Теги
Актор, Смерть
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