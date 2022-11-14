Артист Андрій Данилко розповів, навіщо насправді придбав Rolls-Royce вокаліста Queen Фредді Мерк’юрі і чи не шкода йому було виставляти його на аукціон.

За словами Андрія, спочатку він хотів, щоб машина британського співака залишилася на його Батьківщині в музеї, присвяченому йому, проте такого не виявилося.

– Ми хотіли придбати цю машину для фанатів Євробачення, які люблять Queen, і подарувати від України для музею Фредді Мерк’юрі в Лондоні… Але щодо музею була брехня, його не виявилося… Я був розчарований і не знав, що робити. Це вимагає обслуговування. Парковка коштує величезних грошей, де вона і простояла майже 15 років, – розповідає артист.

Каже, була ідея привезти авто сюди і поставити у фойє Палацу Україна. Це був би перший такий раритет у тих залах.

Зараз дивляться

– Щоб це була ніби виставка. Сучасний музей, в якому були б речі якихось відомих людей або тих, хто там виступав. Але це було важко. Авто має інше кермо і його сприймають не як раритет, а як транспортний засіб, – зазначає Данилко.

Додає, продати авто зараз було правильним рішенням. Оскільки так буде більше користі. Каже, про це знає сестра Фредді і його племінник.

– Він дзвонив, щоб дізнатися історію цієї машини і що з нею зараз. Думаю, що аукціону і всій цій сумі Фредді був би радий. А саме тому, що ця машина принесла комусь допомогу, – наголосив Андрій.

Раніше стало відомо, за скільки Данилко продав авто Фредді Мерк’юрі.