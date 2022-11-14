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Фредди был бы рад: Данилко о том, зачем на самом деле купил авто вокалиста Queen

14 ноября 2022, 12:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Фредди был бы рад: Данилко о том, зачем на самом деле купил авто вокалиста Queen

Артист Андрей Данилко рассказал, зачем на самом деле приобрел Rolls-Royce вокалиста Queen Фредди Меркьюри и не жаль ли ему было выставлять его на аукцион.

По словам Андрея, изначально он хотел, чтобы машина британского певца осталась на его родине в музее, посвященном ему, однако такого не оказалось.

— Мы хотели приобрести эту машину для фанатов Евровидения, которые любят Queen, и подарить от Украины для музея Фредди Меркьюри в Лондоне… Но насчет музея была ложь, его не оказалось… Я был разочарован и не знал, что делать. Это требует обслуживания. Парковка стоит огромных денег, где она и простояла почти 15 лет, — рассказывает артист.

Говорит, была идея привезти авто сюда и поставить в фойе Дворца Украина. Это был бы первый такой раритет в тех залах.

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— Чтобы это была как выставка. Современный музей, в котором были бы вещи каких-то известных людей или тех, кто там выступал. Но это было сложно. Авто имеет другой руль и его воспринимают не как раритет, а как транспортное средство, — отмечает Данилко.

Добавляет, продать авто сейчас было правильным решением. Поскольку так будет больше пользы. Говорит, об этом знает сестра Фредди и его племянник.

— Он звонил, чтобы узнать историю этой машины и что с ней сейчас. Думаю, что аукциону и всей этой сумме Фредди был бы рад. А именно тому, что эта машина принесла кому-то помощь, — подчеркнул Андрей.

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Ранее стало известно, за сколько Данилко продал авто Фредди Меркьюри.

Источник
BBC Украина
Теги
Андрій Данилко Фредді Мерк’юрі
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