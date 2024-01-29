Французький танцівник балету Клеман Гійом, який у травні 2022 року їздив у Росію та розхвалював культуру країни-агресора, виступає в Києві у балеті Національної опери України.

Що відомо про діяльність Клемана Гійома в Україні

На сайті Національної опери Гійом зазначається як “запрошений митець”. Жодної інформації про нього немає, однак відомо, що в Україні артист виступає ще з листопада. 26 січня він брав участь у постановці Сильфіда.

Зазначимо, що раніше Гійом не приховував своєї прихильності до РФ. Навесні 2022 року француз взяв участь у конкурсі артистів балету, який проходив у російському місті Перм.

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Тоді Клеман дав інтерв’ю одному з пропагандистських видань та заявив, що “мріяв потрапити в Росію на конкурс”.

– Впевнений, що найкращі танцівники – росіяни. Танцювати перед знаменитими артистами – щастя та везіння. Ніяких страхів не відчував, я – артист балету та мріяв потрапити в Росію на конкурс – ця головна ціль мене вела, – казав Гійом в інтерв’ю росЗМІ.

Реакція українців на виступи Гійома в Києві

Українців неябияк обурило те, що прихильник Росії виступає в Києві. У Національному театрі опери та балету ситуацію наразі не коментували.

Щось я перестав розуміти. Національна опера України ставить лібрето за участі тіпа, який у травні 2022 їздив в Росію? І розповідає, яка прекрасна і чудесна російська культура? І все це у Києві?

Це повний треш. Вони його мінімум в три спектаклі запхали в найближчі два тижні. І це при тому, що їх співробітники на фронті, а одного Росія взагалі убила.

Оце ми, звісно, “круті”, сербський актор з російським громадянством – кенселимо, але якщо француз – йой, най буде? Це **баний стид.

Гірше тільки те, що солісти Національного театру опери та балету створили трупу Grand Kyiv Ballet і їздять на гастролі з Лебединим озером, популяризуючи російську культуру і вважаючи, що це ок, – пишуть у коментарях.

Фото: Клеман Гійом