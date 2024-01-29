Французский танцовщик балета Клеман Гийом, который в мае 2022 года ездил в Россию и расхваливал культуру страны-агрессора, выступает в Киеве в балете Национальной оперы Украины.

Что известно о деятельности Клемана Гийома в Украине

На сайте Национальной оперы Гийом отмечается как “приглашенный художник”. Никакой информации о нем нет, однако известно, что в Украине артист выступает еще с ноября. 26 января он участвовал в постановке Сильфида.

Отметим, что ранее Гийом не скрывал своей приверженности к РФ. Весной 2022 года француз принял участие в конкурсе артистов балета, который проходил в российском городе Пермь.

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Тогда Клеман дал интервью одному из пропагандистских изданий и заявил, что “мечтал попасть в Россию на конкурс”.

— Уверен, что лучшие танцовщики — россияне. Танцевать перед знаменитыми артистами — счастье и везение. Никаких страхов не испытывал, я — артист балета и мечтал попасть в Россию на конкурс — эта главная цель меня вела, — говорил Гийом в интервью росСМИ.

Реакция украинцев на выступления Гийома в Киеве

Украинцев изрядно возмутило то, что сторонник России выступает в Киеве. В Национальном театре оперы и балета ситуацию пока не комментировали.

Что-то я перестал понимать. Национальная опера Украины ставит либретто с участием типа, который в мае 2022 ездил в Россию? И рассказывает, какая прекрасная и чудесная русская культура? И все это в Киеве?

Это полный трэш. Они его минимум в три спектакля запихнули в ближайшие две недели. И это при том, что их сотрудники на фронте, а одного Россия вообще убила.

Вот мы, конечно, “крутые”, сербский актер с российским гражданством — кенселим, но если француз — йой, пусть будет? Это **баный стыд.

Хуже только то, что солисты Национального театра оперы и балета создали труппу Grand Kyiv Ballet и ездят на гастроли с Лебединым озером, популяризируя российскую культуру и считая, что это ок, — пишут в комментариях.

Фото: Клеман Гійом