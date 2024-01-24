Український ведучий Анатолій Анатоліч висміяв Юрія Бардаша, який похвалився паспортом РФ у соцмережах. Шоумен також передбачив долю зрадника, і йому точно не позаздрити.

Реакція Анатолія Анатоліча на громадянство РФ Бардаша

Так, в Instagram Анатоліч назвав Бардаша чмонею, адже тепер продюсер може з легкістю опинитися на фронті, причому зі сторони Росії. Про причини такого рішення зрадника залишається тільки здогадуватися – ведучий не виключає, що в усьому винні наркотики.

– Чмоня отримав паспорт. Найкраща реклама того, як вживання заборонених речовин може знищити мозок – Юрій Бардаш, – заявив Анатоліч.

Шоумен також пофантазував над майбутнім новоспеченого громадянина РФ – не виключено, що на нього чекає мобілізація, а вже після неї – цілком очікувана смерть на території України.

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– Думаю, його скоро мобілізують у Росії. А потім ще швидше могилізують в Україні, – підсумував ведучий.

Нагадаємо, що Бардаш отримав паспорт РФ і сфотографувався з ним на тлі знімка Путіна і триколора. Фото він доповнив твором Маяковського про радянський паспорт. Щоправда, українці поцікавилися, чи знищив він український документ.