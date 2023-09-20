Фотофобія: фільм про війну в Україні поїде на Оскар від Словаччини

До списку претендентів на Оскар 2024 потрапила стрічка Фотобія. Докудрама розповідає історію хлопчика, який ховався від російських ракет у харківському метро. Картина поїде на конкурс від Словаччини у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Фільм, створений у співпраці українських, словацьких та чеських кінематографістів, уже має престижну нагороду 80-го Венеціанського кінофестивалю.

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Головний герой стрічки – 12-річний Микита. Він разом з батьками постійно перебуває в метро. Назовні йому виходити забороняють через постійну небезпеку. Родина ховається від обстрілів російської армії, яка веде проти Україну повномасштабну війну. У підземці хлопчик знайомиться з дівчинкою. Вони стають друзями та прагнуть разом знову побачити сонячне світло.

Над створенням стрічки працювали Іван Остроховський та Павол Пекарчик. У якості продюсера з боку України виступив Денис Іванов.

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Фото: кадр з трейлеру фільму Фотофобія