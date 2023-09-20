Фотофобия: фильм о войне в Украине поедет на Оскар от Словакии

В список претендентов на Оскар 2024 попала лента Фотобия. Докудрама рассказывает историю мальчика, скрывавшегося от российских ракет в харьковском метро. Картина поедет на конкурс от Словакии в номинации Лучший международный полнометражный фильм.

У фильма, созданного в сотрудничестве украинских, словацких и чешских кинематографистов, уже есть престижная награда 80-го Венецианского кинофестиваля.

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Главный герой ленты – 12-летний Никита. Он вместе с родителями постоянно находится в метро. Наружу ему выходить запрещают из-за постоянной опасности. Семья скрывается от обстрелов российской армии, ведущей против Украины полномасштабную войну. В подземке мальчик знакомится с девочкой. Они становятся друзьями и стремятся вместе снова увидеть солнечный свет.

Над созданием фильма работали Иван Остроховский и Павол Пекарчик. В качестве продюсера от Украины выступил Денис Иванов.

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Фото: кадр из трейлера фильма Фотофобия