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Фортеця незламності. Святослав Вакарчук дав концерт на вокзалі в Києві

11 Грудня 2022, 16:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Святослав Вакарчук
Джерело: Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук дав концерт на залізничному вокзалі в Києві. Несподіваним виступом музикант вирішив підтримати українців у важкий час.

Святослав зазначив, Центральний залізничний вокзал столиці – фортеця незламності. Він виконав разом із людьми кілька хітів Океан Ельзи і пару українських народних пісень.

– Місце, яке працює 24 на 7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України, – написав Вакарчук в Instagram.

Співак згадав, як був навесні на вокзалі у Львові. Каже, тоді практично всі їхали за кордон.

Зараз дивляться

– Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже короткі пару днів, свого захисника, хтось їде додому у звільнений Херсон або Ізюм, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Тому що вся наша Україна – це фортеця незламності. Слава Україні! Слава героям! – наголосив Вакарчук.

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Вокзал Київ Святослав Вакарчук
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