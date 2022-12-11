Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук дав концерт на залізничному вокзалі в Києві. Несподіваним виступом музикант вирішив підтримати українців у важкий час.

Святослав зазначив, Центральний залізничний вокзал столиці – фортеця незламності. Він виконав разом із людьми кілька хітів Океан Ельзи і пару українських народних пісень.

– Місце, яке працює 24 на 7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України, – написав Вакарчук в Instagram.

Співак згадав, як був навесні на вокзалі у Львові. Каже, тоді практично всі їхали за кордон.

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