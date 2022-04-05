Американский предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

В ежегодном рейтинге богатейших людей мира основатель Tesla и SpaceX занял первую строку. По оценкам Forbes, состояние 50-летнего Маска составляет $219 млрд, что на $68 млрд больше, чем в 2021 году.

Второе место досталось основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу, который четыре года подряд занимал первую ступень рейтинга. Состояние предпринимателя на $48 млрд меньше, чем у Илона Маска.

Третье место занял французский бизнесмен Бернар Арно ($158 млрд), четвертое — бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд), пятое — предприниматель Уоррен Баффет ($118 млрд).

Стоит отметить, что Билл Гейтс занимал первое место в Forbes с 1995 по 2017 год, кроме пяти лет.

Ранее мы писали, что Илон Маск приобрел почти 10% акций Twitter на фоне критики соцсети. Глава Tesla приобрел ценные бумаги до 14 марта.