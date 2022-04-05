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Forbes назвал Илона Маска самым богатым человеком в мире

5 апреля 2022, 16:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Американский предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

В ежегодном рейтинге богатейших людей мира основатель Tesla и SpaceX занял первую строку.  По оценкам Forbes, состояние 50-летнего Маска составляет $219 млрд, что на $68 млрд больше, чем в 2021 году.

Второе место досталось основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу, который четыре года подряд занимал первую ступень рейтинга. Состояние предпринимателя на $48 млрд меньше, чем у Илона Маска.

Третье место занял французский бизнесмен Бернар Арно ($158 млрд), четвертое — бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс ($129 млрд), пятое — предприниматель Уоррен Баффет ($118 млрд).

Стоит отметить, что Билл Гейтс занимал первое место в Forbes с 1995 по 2017 год, кроме пяти лет.

Ранее мы писали, что Илон Маск приобрел почти 10% акций Twitter на фоне критики соцсети. Глава Tesla приобрел ценные бумаги до 14 марта.

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Источник
Forbes
Теги
Forbes , Илон Маск
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