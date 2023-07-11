Фонд Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України та посольством України в Литві відкрили виставку Russian War Crimes під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Проєкт демонструє фотографії, зроблені у різних куточках України від початку жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Попри це, виставка висвітлює лише частину скоєних злочинів. Завдяки їй учасники саміту можуть стати свідками історій катувань, страт і бомбардувань, скоєних росіянами проти українських цивільних і військових.

НАТО потребує натхнення! У Вільнюсі відкрили виставку воєнних злочинів РФ / 3 зображення

– Ми зараз у Вільнюсі, і це новий світ, в якому НАТО відіграватиме життєво важливу роль. Але НАТО потребує великих змін, і на додаток до тверезого аналізу, НАТО потребує натхнення. Натхнення і творчість можуть виникати з емоцій, саме тому ми хочемо, щоб люди відчули страждання українців. І ми впевнені, що ця виставка зробить свій внесок у перемогу України. Ми також сподіваємося, що вона стане останньою краплею, яка переконає країни-члени НАТО ухвалити дуже сміливе, мудре і щедре рішення – запросити Україну до блоку одразу після нашої перемоги та надати Україні залізні гарантії безпеки, – зауважив Віктор Пінчук, говорячи про важливу роль НАТО в сучасній архітектурі безпеки.

Виставка Russian War Crimes проходить у в’язниці Лукішкес 2.0 за адресою Lukiškių skg. 6, Вільнюс.