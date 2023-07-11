Фонд Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом президента Украины и посольством Украины в Литве открыли выставку Russian War Crimes во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Проект демонстрирует фотографии, сделанные в разных уголках Украины с начала жестокого полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Несмотря на это, выставка освещает лишь часть совершенных преступлений. Благодаря ей участники саммита могут стать свидетелями историй пыток, казней и бомбардировок, совершенных россиянами против украинских гражданских и военных.

НАТО нуждается во вдохновении! В Вильнюсе открыли выставку военных преступлений РФ / 3 images

— Мы сейчас в Вильнюсе, и это новый мир, в котором НАТО будет играть жизненно важную роль. Но НАТО нуждается в больших изменениях, и в дополнение к трезвому анализу, НАТО нуждается во вдохновении. Вдохновение и творчество могут возникать из эмоций, именно поэтому мы хотим, чтобы люди почувствовали страдания украинцев. И мы уверены, что эта выставка внесет свой вклад в победу Украины. Мы также надеемся, что она станет последней каплей, которая убедит страны-члены НАТО принять очень смелое, мудрое и щедрое решение — пригласить Украину в блок сразу после нашей победы и предоставить Украине железные гарантии безопасности, — отметил Виктор Пинчук, говоря о важной роли НАТО в современной архитектуре безопасности.

Выставка Russian War Crimes проходит в тюрьме Лукишкес 2.0 по адресу Lukiškių skg. 6, Вильнюс.