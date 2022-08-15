14 серпня пройшов один із найбільших у Європі музичних фестивалів Sziget. Захід відбувся в Угорщині, де на сцені з’явилися не лише українські артисти, а й росіяни.

Скандал навколо фестивалю ходить уже давно, оскільки організатори не скасували виступ росіян через війну в Україні, ба більше, покликали вони і наших вітчизняних зірок, які також не відмовили. Свою позицію артисти, які приїхали з України, пояснили тим, що це хороша спроба розповісти про події в нашій країні.

Так, на Sziget виступив російський гурт Phlegmatic Dogs. У цей час над глядачами розвіювався прапор РФ. У натовпі слухачів можна було побачити Аліну Паш. Співачка стояла перед сценою з антивоєнним плакатом та показувала колегам із Росії середній палець.

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На плакаті у Паш було написано – Russia is a terrorist state, що в перекладі – Росія – терористична країна.

Однак по публіці видно, що акція співачки пройшла безуспішно. Серед натовпу глядачів Аліна загубилася.

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Виступив на Sziget і український гурт Kazka. Солістка колективу Олександра Заріцька тримала прапор України в руках увесь виступ, а також звернулася зі сцени до глядачів, говорячи – Росія – країна-терорист, Свобода Азову та Війна в Україні не закінчилася.

Також під час їхнього виступу ці слова транслювалися на великому екрані.

Зустрілася Заріцька на заході й з Паш. В Instagram-stories Олександра показала фото, де вони з Аліною тримають антивоєнні плакати.

На сцені фестивалю з’явилися і менш відомі українські артисти. Наприклад, Krapka; Koma. Під час виступу дует тримав прапор України в руках, а на великому екрані транслювалися кадри війни.

Співак Constantine закликав зі сцени Sziget донатити українцям, а також згадав загиблого у війні актора Пашу Лі.

Окрім цих зірок, на фестивалі були й інші артисти з України – Daria Kolosova & Etapp Kyle, Ragapopp, Dj Miura, Luiku, Postman та інші.

Зазначимо, що українські зірки зараз масово відмовляються виступати на одній сцені із росіянами, проте, як бачимо, не всі. Так, переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra відмовилися їхати на фест до Чорногорії. Причина – запрошені діджеї з РФ, а саме – Ніна Кравіц та Анфіса Летяго.