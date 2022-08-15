14 августа прошел один из крупнейших в Европе музыкальных фестивалей Sziget. Мероприятие состоялось в Венгрии, где на сцене появились не только украинские артисты, но и российские.

Скандал вокруг фестиваля ходит уже давно, поскольку организаторы не стали отменять выступление россиян из-за войны в Украине, более того, позвали они и наших отечественных звезд, которые также не отказались. Свою позицию приехавшие из Украины объяснили тем, что это хорошая попытка рассказать о событиях в нашей стране.

Так, на Sziget выступила российская группа Phlegmatic Dogs. В это время над зрителями развеивался флаг РФ. В толпе слушателей можно было заметить Алину Паш. Певица стояла перед сценой с антивоенным плакатом и показывала коллегам из России средний палец.

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На плакате у Паш было написано — Russia is a terrorist state, что в переводе — Россия — террористическая страна.

Однако по публике видно, что акция певицы прошла безуспешно. Среди толпы зрителей Алина затерялась.

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Выступила на Sziget и украинская группа Kazka. Солистка коллектива Александра Зарицкая держала флаг Украины в руках все выступление, а также обратилась со сцены к зрителям, говоря — Россия – страна-террорист, Свободу Азову и Война в Украине не закончилась.

Также во время их выступления эти слова транслировались на большом экране.

Встретилась Зарицкая на мероприятии и с Паш. В Instagram-stories Александра показала фото, на котором они с Алиной держат антивоенные плакаты.

Появились на сцене фестиваля и менее известные украинские артисты. Например, Krapka;Koma. Во время выступления дуэт держал флаг Украины в руках, а на большом экране транслировались кадры войны.

Певец Constantine призвал со сцены Sziget донатить украинцам, а также вспомнил погибшего в войне актера Пашу Ли.

Помимо этих звезд, на фестивале были и другие артисты с Украины — Daria Kolosova & Etapp Kyle, Ragapopp, Dj Miura, Luiku, Postman и другие.

Отметим, что украинские звезды сейчас массово отказываются выступать на одной сцене с россиянами, однако, как видим, не все. Так, победители Евровидения 2022 Kalush Orchestra отказались ехать на фест в Черногорию. Причина — приглашенные диджеи из РФ, а именно — Нина Кравиц и Анфиса Летяго.