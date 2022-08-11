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Через участь діджейки з РФ: Kalush Orchestra відмовились їхати на фест до Чорногорії

11 Серпня 2022, 16:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Через участь діджейки з РФ: Kalush Orchestra відмовились їхати на фест до Чорногорії
Джерело: Kalush

Український гурт Kalush Orchestra відмовився виступати на одній сцені з діджеями з Росії. Йдеться про фестиваль Sea Dance Festival у Чорногорії.

Справа в тому, що Kalush Orchestra звернулися до організаторів фестивалю з проханням прибрати російських діджеїв із програми, конкретно – Ніну Кравіц. Ті, своєю чергою, назвали такі вимоги “зачисткою сцени”. Нібито прибирати виконавицю за національність – дискримінація.

Попри таке рішення організатори засудили напад РФ на Україну.

Зараз дивляться

– Ми засуджуємо війну в Україні, але ніколи не скасовуватимемо виступи виконавців через їхню націю, расу чи релігію. Місією фестивалю Sea Dance завжди було сприяння миру, єдності, любові, мультикультуралізму та співпраці, – написали вони в заяві.

При цьому вони додали, що Кравіц виступає за мир і єдність, дорікнувши українців, що їм почали надходити неприємні повідомлення через запрошення діджея з РФ.

Нещодавно стало відомо, що в Kalush Orchestra заплановано виступ на одній сцені з Ніною Кравіц. Крім неї там також має бути Анфіса Летяго, яка також із Росії.

Фронтмен гурту Олег Псюк заявив, що спочатку в програмі їх не було, і якщо організатори вважають за потрібне залишити музикантів із РФ, то Kalush Orchestra відмовляться від участі в фестивалі.

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