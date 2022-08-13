Український гурт Kazka візьме участь у фестивалі Sziget в Угорщині, де також виступатимуть росіяни. Музиканти також висловили свою позицію щодо цього, поділившись своїми думками.

Артисти зізналися, що їх запросили як спікерів на головну сцену – вони хочуть нагадати про війну в Україні всьому світу, прямо перед виступом хедлайнера.

Музиканти хочуть взяти участь у Sziget, щоб нагадати європейцям про продовження війни – з ворогом не можна йти на компроміс. Мир можливий лише тоді, коли Україні переможе.

Зараз дивляться

– Разом із нами на головній сцені також з’являться українські біженці, люди, які змушені тимчасово рятуватися від цієї кривавої війни за кордоном. Ми покажемо реальні кадри того, що відбувається у нашій країні на головній сцені найбільшого європейського фестивалю, – заявили у Kazka.

Артисти додали, що світ не має втомлюватися від війни, адже щодня гинуть мирні українці від рук росіян. Також варто нагадати, що зараз Україна стримує Росію і є заслоном для всієї Європи.

– Україна зараз тримає лінію розмежування між пеклом та демократичними цінностями, диктаторством та демократією. Ми віримо у ЗСУ та в нашу перемогу! – додали музиканти.

Відомо, що на сцені Sziget також з’явиться Аліна Паш, яка назвала причини свого рішення. На її думку, відмова від участі українських музикантів це не буде противагою росіянам, які також з’являться на сцені.