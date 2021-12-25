У фіналі Україна має талант виступив Станіслав Скачко — він підкоряв глядачів та суддів силовим шоу.

Перед виступом чоловік сказав, що ніколи не виконував деяких трюків – ризик отримати травму дуже великий.

Так, на фіналі він підняв штангу вагою 200 кг, одночасно надуваючи грілку, доки вона не луснула.

Цегла йому також не перешкода – спочатку фізрук її підпалив, а потім розбив точним ударом ногою.

Він підготував особливий номер на фінал — Станіслав підняв плиту, де стояли п’ятеро чоловіків.

Фізрук також зумів поборотися з мотоциклами, які їхали в різні боки — він зміг утримати їх біля себе за допомогою міцних рук протягом декількох секунд.

– Я можу сказати, що у котів 9 життів, і одним із них я готовий поділитися. Те, що ти сьогодні показав, мене не просто здивувало, а шокувало. Сьогодні я говорю тобі 100 разів Так, – поділився своїми емоціями Євген Кот після виступу.

Вперше Станіслав виступив на сцені Україна має талант у другому випуску шоу – він здивував як глядачів, так і журі. Щоправда, Євген Кот сприйняв таланти чоловіка зі скепсисом і натиснув на кнопку “Ні”.

Втім, Притула найбільше оцінив старання Скачка.

— Чи я таке бачив раніше? Так! Але Станіслав – не професійний виконавець цих елементів. Він – вчитель фізкультури із запорізької школи. Я хочу, щоб діти брали приклад із людей, які їх до чогось корисного привчають! Тому від мене Так, – сказав шоумен.

Станіслав – вчитель фізкультури із Запоріжжя. Він показав, що здатний легко лежати на цвяхах і навіть витримувати стрибки людини.

Вже сьогодні, 25 грудня, повним ходом йде фінал шоу Україна має талант – за тим, що відбувається на сцені, спостерігають мільйони глядачів. За перемогу активно борються 11 учасників – ознайомитись з повним списком фіналістів талант-шоу – дивіться на Фактах ICTV.