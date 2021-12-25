В финале Україна має талант выступил Станислав Скачко — он покорял зрителей и судей силовым шоу.

Перед выступлением мужчина сказал, что никогда не выполнял некоторых трюков — риск получить травму очень большой.

Так, на финале он поднял штангу весом в 200 кг, одновременно надувая грелку пока она не лопнула.

Кирпичи ему также не преграда — сначала физрук их поджег, а затем разбил точным ударом ногой.

Он подготовил особый номер на финал — Станислав поднял плиту, на которой стояли пятеро мужчин.

Физрук также сумел сразиться с мотоциклами, которые ехали в разные стороны — он смог удержать их возле себя с помощью крепких рук в течение нескольких секунд.

— Я могу сказать, что у котов 9 жизней, и одной из них я готов поделиться. То, что ты сегодня показал — меня не просто удивило, а шокировало. Сегодня я говорю тебе 100 раз Да, — поделился своими эмоциями Евгений Кот после выступления.

Впервые Станислав выступил на сцене Україна має талант во втором выпуске шоу — он удивил как зрителей, так и жюри. Правда, Евгений Кот отнесся к талантам мужчины со скепсисом и нажал на кнопку “Нет”.

Впрочем, Притула больше всех оценил старания Скачко.

— Видел ли я такое раньше? Да! Но Станислав ― не профессиональный исполнитель этих элементов. Он ― учитель физкультуры из запорожской школы. Я хочу, чтобы дети брали пример с людей, которые их к чему-то полезному приучают! Поэтому от меня Да, — сказал шоумен.

Станислав — учитель физкультуры из Запорожья. Он показал, что способен легко лежать на гвоздях, и даже выдерживать прыжки человека.

Уже сегодня, 25 декабря полным ходом идет финал шоу Україна має талант — за происходящим на сцене наблюдают миллионы зрителей. За победу активно сражаются 11 участников — ознакомиться с полным списком финалистов талант-шоу — смотрите на Фактах ICTV.