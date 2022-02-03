Названі ведучі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Перед глядачами в Туріні (Італія) постануть співачка Лаура Паузіні, телеведучий Алессандро Каттелан та виконавець Міка.

Лаура Паузіні – італійська співачка, неодноразова переможниця музичної премії Греммі. Особливо вона популярна в Італії, Іспанії та країнах Латинської Америки.

В основному Лаура співає романськими мовами, проте є в її репертуарі й англомовні та змішані композиції.

– Ми з Алессандро та Міком хочемо привітати вас у цій новій пригоді. Музика – це мрія, це казка, це диво. Ми готові мріяти, – написала Лаура зі своїм Instagram.

Алессандро Каттелан – популярний італійський ведучий. Він відомий тим, що вів італійську версію Х-Фактора з 2011 до 2020 року.

– До зустрічі в травні на Євробаченні, – сказав він.

Міка – британський співак та автор-виконавець. Його назвали музичним проривом 2007 року, після випуску свого першого міні-альбому. З того часу популярність артиста тільки зростає.

Виконавець сказав, що для нього велика честь бути ведучим Євробачення.

– Для мене велика честь та гордість оголосити, що я буду одним із ведучих цього культового конкурсу! Дякуємо Євробаченню за те, що довірили мені, Лаурі та Алессандро вести захід. До цієї легендарної ночі на телеекранах залишилося лише 100 днів, – написав він в Instagram.

Судячи з коментарів, єврофани оцінили вибір ведучих.

Це тріо – сила!

Фантастично!

Міка? Нічого собі, я думала, він не любить Євробачення!

Чудовий вибір! Буде цікаво.

Лаура! Ура! – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що в 2022 році Євробачення пройде в Турині (Італія) завдяки перемозі минулого року рок-гурту Maneskin.

Хто виступить від України – поки що невідомо, оскільки фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого, де за право представляти нашу країну поборються вісім учасників.

До речі, ведучими національного відбору на Євробачення 2022 року від України стали Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко.