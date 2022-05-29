Документальный фильм Мариуполис 2 погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса получил специальную награду на 75-м Каннском кинофестивале. Жюри отдало картине Золотой глаз.

Известно, что картина смонтирована из материала, который Мантас успел снять перед гибелью. Данные сохранила его невеста Анна Билоброва, которая находилась вместе с ним в Мариуполе.

— Наш специальный приз достается фильму, который невозможно сравнить ни с каким другим на этом конкурсе. Режиссер Мантас Кведаравичюс один из тысячи гражданских, которых убила российская армия во время войны, начавшейся из-за Путина , – объявило о своем решении жюри Каннского кинофестиваля.

Известно, что в Мантас умер в российском плену в возрасте 45 лет. Картину смонтировала его невеста Анна Билоброва, а премьера работы состоялась 19 мая в Каннах.

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Режиссер вместе со своей возлюбленной приехал в Мариуполь в марте, чтобы задокументировать то, как живется украинцам в этом городе. Однако он попал в плен к россиянам, где его пытали и убили.

Это продолжение первого фильма Мариуполис 2016 года, который рассказал о войне на Донбассе. После премьеры картины на Берлинском кинофестивале она смогла завоевать публику.