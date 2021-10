Американська акторка Анджеліна Джолі видалила татуювання, присвячене екс-чоловіку Бреду Пітту.

У зв’язку з прем’єрою фільму Вічні, Джолі наразі часто з’являється на публіці. Зірка обирає всілякі вбрання, в яких виглядає стильно та елегантно.

На одному з показів Анджеліна постала в сукні з відкритими плечима. Так, на лівому плечі у акторки тату, присвячене її дітям та колишньому чоловікові. Там зображені цифри, що символізують координати місць, де всі вони з’явилися на світ.

Перші числа присвячені старшому синові Джоді, другі – дочці Захарі. Наступні – доньці Шайло, сину Паксу та близнюкам Нокс і Вів’єн.

На сьомому рядку були координати Охломи, де народився Пітт, проте їх уже фактично не видно. Очевидно, зірка вирішила звести частину тату, присвячену екс-чоловіку.

На тілі у Джолі багато татуювань. Здебільшого це буддистські мантри. Нещодавно на руці Анджеліни з’явився новий напис – цитата з вірша Редьярда Кіплінга Тисячна людина. А саме фраза To the gallows – foot and after, яка в перекладі означає До шибениці – і після.

Варто зазначити, що Бред Пітт також має татуювання, присвячене Джолі. На торсі актора красується дата народження акторки. Вона виконана стародавньою кхмерською мовою.