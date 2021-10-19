Зовсім скоро стартує новий сезон романтичного реаліті-шоу Холостяк, і аферисти користуються цим у своїх цілях.

Так, дівчатам пропонують заповнити анкети, нібито для участі в проекті Холостяк. У ролі головного героя виставляють бізнесмена Андрія Коболєва, який в оголошенні представлений як голова правління НАК Нафтогаз. Крім того, аферисти просять скинути інтимні фото і відео, а потім – шантажують.

Директор студії StarLightProduction Анна Калина розповіла, як не потрапити в тенета шахраїв і як відбувається реальний відбір на проект. Вона зазначила, що в справжніх анкетах ніколи не питатимуть у дівчат про інтим. Крім того, кастинг уже завершився.

– Як ви собі можете уявити, що в ефірі телеканалу СТБ о 19.00 ми будемо показувати інтимні сцени? – зазначила Анна.

Крім того, за правилами проекту ім’я Холостяка учасниці дізнаються тільки під час першої вечірки.

Про спілкування з шахраями погодилася розповісти лише одна дівчина. На щастя, вона швидко зрозуміла, що щось не так. Після заповнення анкети їй нібито дали номер самого бізнесмена, який запропонував їй заробити на сексуальних стосунках із ним.

Журналісти попереджають: всі кастинги на проекти СТБ починаються з анкети, яку можна заповнити виключно на сайті телеканалу. Також у вас ніколи не проситимуть надіслати інтимні фото чи відео.

Обраниця Холостяка 11 сезону Анна Богдан зазначила, що коли заповнювала анкету, подібних питань не було. Лише потім їх по семеро запрошували на зустріч із редактором і психологом, а згодом – на особисте інтерв’ю.