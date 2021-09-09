Про Холостяка, фотошоп і сумнівну рекламу: інтерв’ю Надін Медведчук

Блогер-мільйонник, актриса та учасниця 11-го сезону реаліті Холостяк на СТБ Надін Медведчук поділилася, чому вирішила різко змінити життя, як використовує Photoshope, а також, від якої реклами категорично тримається якомога далі.

Факти ICTV зустріли Надін на знімальному майданчику нової костюмованої драми від СТБ Кава з кардамоном, де вона поділилася планами на акторську кар’єру і не тільки.

– Як ви себе бачите в акторській кар’єрі у майбутньому?

– Чесно? Мені дуже подобається. Для мене серіал Кава з кардамоном – це не перший досвід. Раніше я знімалася у Кріпосній, у серіалі Черговий лікар. Мені дуже подобається робота акторки. Хочеться спробувати себе у головній ролі. Я готова удосконалюватися, вчитися, думати, як правильно подавати емоції, робити щось нестандартне.

– Ви нині десь навчаєтеся?

– Я отримую другу вищу освіту. Навчаюся на телеведучу в Київському національному університеті культури і мистецтв. Перша моя освіта – магістр економіки.

– Чому вирішили податися у медіа та блогерство?

– Мабуть, покликання та робота самі обирають тебе. Бажання розвиватися у комунікаційній сфері прийшло після того, як мене запросили працювати у Палаці урочистих подій. Я провела одну церемонію і просто кайфонула. Тоді я зрозуміла, що комунікації з людьми і створення емоцій завдяки спілкуванню – це моє покликання. З 2012 року у мене час від часу є якісь знімання. Я зрозуміла, що це мені також до душі. Я як риба у воді коли знімаюся чи веду блог.

– Ви доволі різко вирішили змінити сферу діяльності. Як пішли на цей крок, а також, що можете сказати людям, які бояться йти на ризик?

– Хто не ризикує, той не п’є потім шампанське. Я з Чернівців переїхала до Києва за три дні, бо відчувала, що мені це потрібно. Якщо ти цього хочеш, але не пробуєш, то ти маєш лише одну відповідь – ні. Проте якщо ти спробуєш, то матимеш аж два варіанти – так або ні. У будь-якому разі це ріст, досвід.

Блогери часто переходять межу заради хайпу. На що ви ніколи не погодитесь заради піару?

Моє позиціювання – максимальна щирість з публікою. Мій блог – про моє життя. Я не дозволяю собі хайпу, трешу. Не почуваюся у цьому всьому комфортно. У кожного в житті бувають моменти, коли хочеться поплакати, коли щось не вдається у коханні. Я про це розповідаю. Мабуть, лише це мій хайп.

– Чи будете демонструвати контент, побудований на ваших стосунках?

– У мене lifestyle-блог, тому я буду показувати стосунки у мережі, адже це частина мого життя. Наразі у мене немає стосунків, проте, коли вони з’являться, можливо, мені захочеться про них розповісти. У моєму Instagram понад 1 млн підписників, тому зрозуміло, що хтось казатиме, що це піар, стосунки заради хайпу. Але зачекайте, мені 30 років, я хочу кохання, як кожна жінка, і це нормально (сміється).

– Ще один спірний метод просування блогу – giveaway. Як ви до них ставитесь?

– Є різні giveaway. Я, наприклад, щомісяця проводжу іменні розіграші. Нині набагато складніше розкрутитися, ніж раніше. Я зареєструвалася у 2014 році в Instagram, і мене соцмережа пушила просто тому, що у мене красивий контент. Giveaway – це хороший спосіб збільшити аудиторію, але тут все залежить від блогера. Якщо у тебе не цікавий профіль, то хоч би скільки ти купив розіграшів, це тобі не допоможе. На мою думку, тільки якщо твоя сторінка інформативна і гарно оформлена, варто звертатися до giveaway та інших способів просування.

– Яку рекламу ви категорично не берете в блог?

– Принципово не беру все, що пов’язане з картами Таро, яснобаченням. Також відмовляюся від цигарок. Не рекламую ставки, букмекерів. Загалом нічого зашкварного.

– Якщо вам пропонують продукт на рекламу, але ви ним не користувалися. Чи будете ви пропонувати його своїй аудиторії?

Я беру на рекламу косметику, якою раніше не користувалася, проте спочатку сама її випробовую. Був один випадок, коли мені не сподобалася косметика. Я повернула її та гроші за рекламу. Також пам’ятаю випадок із сумочкою. Мені надіслали її, я відкрила пакунок, і вся квартира почала смердіти. Довелося відкривати вікно (сміється).

Крім того, не беру фейки на рекламу. Я хочу перейти на інший рівень блогерства. Мені потрібно зараз відмовитися від сторінок, які рекламують підробки на відомі бренди.

– Як ви ставитеся до ретушування знімків у блозі?

Добре ставлюся до Photoshop. Я редагую свої знімки. Маски також використовую. Нині Instagram – це про візуальну красу. Тому ми удосконалюємо спочатку картинку, а потім себе. Збільшуємо губи, груди, підтягуємо вилиці, і це нормально. Ми і зовнішньо, і внутрішньо маємо себе апгрейдити, якщо є внутрішній поклик.

– Ви були учасницею романтичного реаліті-шоу Холостяк. Чи не боялися, що за вами закріпиться це амплуа?

– Було страшно, що мене асоціюватимуть винятково з проектом Холостяк. Проте коли я запитала у своїх підписників, що мені змінити у шапці профілю, мені написали, що варто видалити згадку про проект, адже аудиторія знає мене як блогерку.

Уже минуло півроку з моменту останнього пост-шоу, а мене більше асоціюють саме з блогерством. Я зараз похизуюся, але за статистикою Instagram я нині на дев’ятому місці серед усіх зареєстрованих користувачів в Україні. Це дуже круто.

Проект Холостяк лише допоміг, щоб мене краще пізнали та зрозуміли. Проте не вдалося там знайти кохання, я досі у пошуках (сміється).