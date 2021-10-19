Совсем скоро стартует новый сезон романтического реалити-шоу Холостяк, и аферисты пользуются этим в своих целях.

Так, девушкам предлагают заполнить анкеты, якобы для участия в проекте Холостяк. В роли главного героя выставляют бизнесмена Андрея Коболева, который в объявлении представлен как председатель правления НАК Нафтогаз. Кроме того, аферисты просят скинуть интимные фото и видео, а после — шантажируют.

Директор студии StarLightProduction Анна Калина рассказала, как не попасть в сети мошенников и какой настоящий отбор на проект. Она отметила, что в настоящих анкетах никогда не будут спрашивать у девушек о интиме. Кроме того, кастинг уже завершился.

— Как вы себе можете представить, что в эфире телеканала СТБ в 19.00 мы будем показывать интимные сцены? — отметила Анна.

Кроме того, по правилам проекта имя Холостяка участницы узнают только во время первой вечеринки.

Про общение с мошенниками согласилась рассказать лишь одна девушка. К счастью, она быстро поняла, что что-то не так. После заполнения анкеты ей якобы дали номер самого бизнесмена, который предложил ей заработать на сексуальных отношениях с ним.

Журналисты предупреждают: все кастинги на проекты СТБ начинаются с анкеты, которую можно заполнить исключительно на сайте телеканала. Также у вас никогда не будут просить прислать интимные фото или видео.

Избранница Холостяка 11 сезона Анна Богдан отметила, что когда заполняла анкету, подобных вопросов не было. Лишь после — их по семь человек приглашали на встречу с редактором и психологом, а потом — личное интервью.