Эзру Миллера обвиняют в похищении женщины с детьми: полиция проводит расследование

Полиция Вермонта и Департамент по делам детей проводят расследование по отношению к американскому актеру Эзре Миллеру.

Так, органы власти предполагают, что звезда Флеша скрывает 25-летнюю мать и троих ее маленьких детей на своей ферме. Также они заявили, что пытались отдать распоряжение о неотложной помощи, чтобы забрать детей из-под опеки матери, личность которой не установлена, сославшись на опасения за их безопасность.

Однако актер заявил, что семья не живет с ним уже несколько месяцев, несмотря на то, что очевидцы видели детей в конце июня.

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Напомним, в июне Эзру обвинили в похищении матери с детьми. Сама женщина якобы сказала, что актер помог ей сбежать от домашнего насилия, однако отец детей утверждает, что Миллер похитил его семью.

Более того, на ранчо, где он их поселил, в свободном доступе находятся огнестрельное оружие и наркотические вещества.



Стоит отметить, что начиная с 2020 года, действия Миллера неоднократно становились предметом судебных разбирательств. Актер обвинялся в нападении на поклонницу, за разбой и в груминге несовершеннолетних.

Совсем недавно Эзру Миллера обвинили в краже со взломом. Актер якобы украл несколько бутылок алкоголя из дома, в котором на тот момент не было хозяев.