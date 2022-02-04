Уже совсем скоро наступит весна — время, когда хочется сбросить с себя зимнюю одежду и одеться легко. Для каждого сезона есть своя база, которая должна быть у каждой модницы, чтобы выглядеть стильно и в ногу со временем.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалко разобрались, какой он — базовый гардероб на весну 2022, и предлагают вам ознакомиться с идеями стильных образов.

Без каких вещей не обойтись в весеннем гардеробе — далее в материале.

Тренч, удлиненное пальто. Желательно в двух оттенках — классическое бежевое или серое и яркое. Чтобы разбавить повседневные луки, можно присмотреться и к принтованному.

Актуальной в весеннем гардеробе станет и легкая стеганная курточка — короткая и удлиненная. Также из моды не выходит черная кожанка.

Вместо пальто можно отдать предпочтение теплым удлиненным кардиганам. Стилист отмечает, что выглядят они свежо и интересно.

Также в весеннем гардеробе 2022 года должны быть трикотажные джемперы — бежевый, белый, черный, а также несколько ярких оттенков, например, синий, фиолетовый, красный или зеленый.

Всегда актуальны классические гольфы и однотонные футболки, как база под пиджак или жакет.

Юлия рекомендует присмотреться и к рубашкам разных цветов, они также могут быть принтованные.

— Белая плотная рубашка должна быть в каждом гардеробе, — отметила стилист.

Трикотажные платья — база как под каблуки, так и под кеды. Также актуальны классические костюмы разных цветов. Их можно носить как вместе, так и комбинировать с другими вещами из вашего гардероба.

Классические джинсы denim выбирайте прямого кроя и однотонные — отличная база под повседневные луки. Могут быть и черные, и белые цвета.

Стоит присмотреться и к классическим черным брюкам: клеш, палаццо — это уже на ваш выбор.

Относительно обуви, стилист рекомендует обратить внимание на ботинки на каблуке, туфли-лодочки, лоферы и белые кеды.

Особое внимание следует уделить аксессуарной группе: удобная сумка (шопер или shoulder bag), платки, солнечные очки, серьги, браслеты, колечки, часы. Ими можем делать наши образы более интересными.

— Главный мой совет: эра трендов уже не имеет такого значения, как раньше. В тренде быть стильным и проявлять свою индивидуальность. Одежда – наш инструмент смело заявить о себе миру, поэтому с новым сезоном используйте эту возможность по полной, — подчеркнула Юлия.

Также она добавила, что перед тем, как идти на шопинг, переберите свой шкаф и составьте список, что у вас уже есть из весенних вещей, а чего вам не хватает. Еще лучше, если у вас будет отдельная папка с сохранившимися образами, чтобы тренировать свою насмотренность и точное понимание, чего вы хотите.