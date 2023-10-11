Співачка Тіна Кароль пригадала, в яких умовах проходив запис оркестрової партії для пісні One Nation Under Love. Над її створенням працювала композиторка з США Даян Воррен. Кадрами з запису українська артистка поділилася в своєму Instagram.

Кароль розповіла, що ідея, як зробити пісню ще масштабнішою прийшла до них з Воррен під час роботи в студії. Тоді вони вирішили, що це має бути живий оркестр, причому проводити запис необхідно саме в Україні. Це виявилося непростою задачею з огляду на те, що російська армія щодня наносить удари по нашій країні.

– Іноді нам доводилося зупиняти запис і йти до укриття, тому що звучали сирени і були ракетні обстріли. Це було дуже важко емоційно, – поділилася артистка.

Співачка подякувала усім, хто долучився до створення цієї композиції попри всі складнощі. Шанувальники в коментарях оцінили і саму історію, і звучання оркестру.

Зараз дивляться

Завжди цікаво поринати в такі історії. Завжди хочеться більше.

Дякуємо за таку чудову, знакову пісню! Це не просто пісня—це дуже великий стрибок у індустрії музики для українців!

У вас, в принципі, саунд завжди на висоті, але там де грає оркестр – це niesamowite.

Попри усі труднощі вам вдалося зробити все на найвищому рівні! Одразу видно – професіонали своєї справи! Браво!

Ви здається казали, що він буде в номінації на Греммі? Так нехай отримає цю заслужену номінацію!

Про те, що пісня One Nation Under Love побореться за престижну премію одразу в кількох номінацях Тіна Кароль повідомила наприкінці цього літа. Ця композиція існує в двох версіях – англійською та українською мовою. До речі, саме до англійського варіанту тексту в українців виникли питання. На думку слухачів, він звучить неоднозначно.