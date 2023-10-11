Певица Тина Кароль вспомнила, в каких условиях проходила запись оркестровой партии для песни One Nation Under Love. Над ее созданием работала композитор из США Дайан Уоррен. Кадрами с записи украинская артистка поделилась в своем Instagram.

Кароль рассказала, что идея, как сделать песню еще масштабнее пришла к ним с Уоррен во время работы в студии. Тогда они решили, что это должен быть живой оркестр, причем проводить запись необходимо именно в Украине. Это оказалось непростой задачей ввиду того, что российская армия ежедневно наносит удары по нашей стране.

— Иногда нам приходилось останавливать запись и уходить в укрытие, потому что звучали сирены и были ракетные обстрелы. Это было очень тяжело эмоционально, — поделилась артистка.

Певица поблагодарила всех, кто присоединился к созданию этой композиции несмотря на все сложности. Поклонники в комментариях оценили и саму историю, и звучание оркестра.

Сейчас смотрят

Всегда интересно погружаться в такие истории. Всегда хочется больше.

Спасибо за такую замечательную, знаковую песню! Это не просто песня — это очень большой скачок в индустрии музыки для украинцев!

У вас, в принципе, саунд всегда на высоте, но там, где играет оркестр — это niesamowite.

Несмотря на все трудности вам удалось сделать все на высшем уровне! Сразу видно — профессионалы своего дела! Браво!

Вы, кажется, говорили, что он будет в номинации на Грэмми? Так пусть получит эту заслуженную номинацию!

О том, что песня One Nation Under Love поборется за престижную премию сразу в нескольких номинациях, Тина Кароль сообщила в конце этого лета. Эта композиция существует в двух версиях — на английском и украинском языке. Кстати, именно к английскому варианту текста у украинцев возникли вопросы. По мнению слушателей, он звучит неоднозначно.