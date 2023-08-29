Співачка Тіна Кароль розповіла, що її композиція One Nation Under Love подана на номінації престижної премії Греммі. Її для артистки написала американська композиторка Даян Воррен.

За словами Тіни Кароль, пісня боротиметься в кількох номінаціях.

– Ця пісня представлена на різні номінації Греммі. Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також представлений на Греммі. Подивимося, дадуть нам короткий шортліст чи довгий. Я не знаю. Це вже таке: Ви маєте це зробити! – поділилася співачка в ефірі одного з ранкових шоу.

Ідея створити One Nation Under Love з’явилася в артистки ще на початку повномасштабної війни. Вона довго шукала людину, яка допомогла б їй її втілити. На Даян Воррен Тіна Кароль вийшла не одразу, проте після знайомства зрозуміла – це саме та людина. До слова, композиторка працювала з Вітні Г’юстон, Тіною Тернер, Селін Діон та іншими світовими зірками.

Зрештою Тіна Кароль презентувала дві версії композиції – українською та англійською мовами, проте не всі оцінили другий текст, а деяким він здався дивним.

На переклад і неоднозначний сенс англійської версії звернув увагу музикант Сергій Гусак (Ницо Потворно).

– Послухав нову пісню Тіни Кароль, почитав слова. Має вигляд, ніби “знову нас поділили політики, єдиний народ”. Бо дивно звертатися до Донбасу англійською, а для західної аудиторії це звучить, як на мене, зверненням до Росії. Чи я щось не так зрозумів? – написав він.

послухав нову пісню Тіни Кароль, почитав слова. виглядає ніби нас “опять подєлілі політікі, єдіний народ” бо дивно звертатись до Донбаса англійською, а для західної аудиторії це звучить, як на мене, звернення до росії чи я шось не так зрозумів? pic.twitter.com/MUTGoImxy9 — Ницо Потворно (@potvorno) August 26, 2023

One Nation Under Love перекладається як Одна нація в любові. Ось переклад пісні з англійської мови:

Що відбувається?

Як ми потрапили сюди, чому все пішло не так?

Що ми робимо, щоб врятуватися від того безладу, в якому опинилися?

Ми не вороги, ми не повинні бути ними.

Ми не такі вже й різні.

Коли ми з тобою перетнули великий розлом?

Коли ми зможемо бути, чи зможемо ми бути

однією нацією в любові?

Любов звільнила нас,

Давайте будемо однією нацією в любові.

Куди ми йдемо, щоб стерти ненависть?

Своєю чергою користувачі мережі в коментарях до посту Сергія Гусака зазначили, що англомовну версію писала Даяна Воррен, а українська зовсім інша.

Попіл і дим

Кожен хоче миру,

Кожен хоче змін

Воля в кулак, на вустах пісок,

Щось пішло не так

У скронях б’ється пульс

Дощ іде з куль,

Обрані й молоді

Віддають життя

Разом до кінця!

Непереможна надія!

Одна мрія,

Одне серцебиття і одна доля!

Я відчуваю обійми,

Такі сильні

Одне серцебиття і одна доля!

Загалом думки користувачів розділилися:

Англомовну версію повністю написала Даяна Воррен, і, я думаю, Тіна дуже хотіла цю коллабу і боялася попросити переписати текст. Україномовна версія топ і взагалі про інше.

Саме як “один народ” і виглядає!

Можливо, в текст закладена думка взагалі про людство, що, якщо воно хоче існувати більше ніж тисячоліття, воно має вчитися жити мирно.

Я щось нічого не зрозумів, текст англійської версії та української абсолютно різний, типу щоб що?

Західна аудиторія 100% зчитає цей меседж саме в російському ключі.

Нагадаємо, One Nation Under Love Тіна Кароль презентувала на День Незалежності України. Відео було записано у двох локаціях – біля монумента Україна-мати в Києві, де співала Тіна Кароль, і на тлі статуї Свободи, де Даян Воррен грала на фортепіано.